В "Укренерго" назвали причини аварійної допомоги із Словаччини

НЕК "Укренерго" 11 листопада запросило аварійну допомогу зі Словаччини в розмірі 100 МВт через дефіцит вугілля на Калуській ТЕС, плановий ремонт на одній з ГЕС і поточний ремонт на Бурштинській ТЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укренерго".

"Бурштинська ТЕС є основним джерелом виробництва електроенергії в острові "Бурштинської ТЕС" (до 90% виробництва, крім того в реконструкції знаходиться Теребле-Ріцька ГЕС, а Калуська ТЕЦ працює з мінімальним навантаженням через обмежені запаси палива)", - пояснили в компанії.

Диспетчер звернувся до Словаччини після того, як через свищ в котлі відключився блок Буртинської ТЕС.

Ще до того як активувати аварійну допомогу, на Бурштинській ТЕС достроково було виведено з ремонту енергоблок №2.

"Відповідно після того, як зазначений блок буде завантажено до потужності 100 МВт, аварійну допомогу в "острів Бурштинської ТЕС" можна буде деактивувати", - пояснили в "Укренерго".