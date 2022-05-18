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"Укрэнерго" о намерениях России использовать ЗАЭС: сможете поставлять э/э только "Москве"

Новина українською →
Киев, Среда 18 мая 2022 22:37
"Укрэнерго" о намерениях России использовать ЗАЭС: сможете поставлять э/э только "Москве" Фото: "Укрэнерго" отреагировало на намерения России по ЗАЭС (facebook.com/zapnpp)
Автор: Дмитрий Левицкий

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится в украинской сети и под контролем украинских специалистов. На сегодня поставка электроэнергии из ЗАЭС в Россию физически невозможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Таким образом в "Укрэнерго" отреагировали на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что в Москве хотят, чтобы Запорожская АЭС работала в пользу России. Цель таких заявлений, по мнению компании, это дестабилизация активных переговоров с ЕС по открытию экспорта электроэнергии из Украины.

"Но россиянам не удастся этого сделать. В ЕС все понимают, что украинская сеть является европейской", - отметили в "Укрэнерго".

В компании напомнили оккупантам, что любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма, а все к этому причастные будут нести ответственность за это.

"Следовательно, поскольку украинская сеть отсоединена от России и Беларуси, российские чиновники могут обещать поставку любой электроэнергии разве что крейсеру "Москва". Говорят, у него перебои с питанием и ограниченная мобильность", - резюмировали в компании.

Напомним, российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта. Украинский персонал остался на территории электростанции и продолжает обеспечивать эксплуатацию энергоблоков.

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Запорожская АЭС Укрэнерго Российская Федерация
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