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"Укренерго" про наміри Росії використовувати ЗАЕС: зможете постачати електрику лише "Москві"

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Київ, Середа 18 травня 2022 22:37
"Укренерго" про наміри Росії використовувати ЗАЕС: зможете постачати електрику лише "Москві" Фото: "Укренерго" відреагувало на наміри Росії щодо ЗАЕС (facebook.com/zapnpp)
Автор: Дмитро Левицький

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) перебуває в українській мережі та під контролем українських спеціалістів. На сьогодні постачання електроенергії з ЗАЕС в Росію є фізично неможливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Таким чином в "Укренерго" відреагували на заяву віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна про те, що в Москві хочуть, щоб Запорізька АЕС працювала на користь Росії. Мета таких заяв, на думку компанії, це дестабілізація активних переговорів з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України.

"Але росіянам не вдасться цього зробити. В ЄС всі розуміють, що українська мережа є європейською", - наголосили в "Укренерго".

У компанії нагадали окупантам, що будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС буде означати акт ядерного тероризму, а всі до цього причетні будуть нести відповідальність за це.

"Отже, оскільки українська мережа від'єднана від Росії та Білорусі, російські чиновники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру "Москва". Кажуть, у нього перебої з живленням і обмежена мобільність", - резюмували в компанії.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня. Український персонал залишився на території електростанції та продовжує забезпечувати експлуатацію енергоблоків.

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Запорожская АЭС Укренерго Російська Федерація
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