ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрэнерго" ограничивает электроснабжение по всей Украине

Новина українською →
Пятница 28 октября 2022 12:00
"Укрэнерго" ограничивает электроснабжение по всей Украине Фото: "Укрэнерго" ограничивает электроснабжение по всей Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Для устранения последствий террористических атак со стороны России, "Укрэнерго" ограничивает электропотребление по всей территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Утром "Укрэнерго" предоставило операторам распределительных сетей объем применения графиков ограничения электроснабжения для промышленных потребителей по всей территории Украины.

В Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях дополнительно были предоставлены объемы для применения графиков ограничения мощности.

"Вынужденные ограничения также будут касаться бытовых потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны, сети которых больше всего пострадали на этой неделе", - добавляет "Укрэнерго".

Как объясняет "Укрэнерго", ограничения для всех категорий потребителей необходимы для:

  • уменьшение нагрузки на сеть;
  • обеспечение постоянной балансировки энергосистемы;
  • избегания повторных аварий.

"Такие меры дают возможность энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и снабжать энергопитанием всех потребителей", - добавляет "Укрэнерго".

Напомним, РБК-Украина писало о том, поможет ли перевод часов на зимнее время сэкономить электрическую энергию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго
NEWS
Британская разведка назвала причину перехода российской армии в глухую оборону
Британская разведка назвала причину перехода российской армии в глухую оборону
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год