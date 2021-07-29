"Укрэнерго", "Магистральные газопроводы" и "Оператора рынка" передали в управление Минэнерго

Кабинет министров на заседании 28 июля принял распоряжение о передаче Министерству энергетики полномочий по управлению корпоративными правами, которые принадлежат государству в уставных капиталах АО "Магистральные газопроводы Украины" и ПАО "Укрэнерго". Кроме того, министерству переданы полномочия по управлению единым имущественным комплексом ГП "Оператор рынка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

"Окончательная передача состоится в соответствии с дорожной картой, предоставленной энергетическим сообществом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 20 января 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство приняло решение, согласно которому управление "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровской ГЭС и тремя теплоэлектроцентралями переходят непосредственно в Кабинет министров.

По словам Шмыгаля, также будут разработаны проекты решений о передаче в управление Министерству энергетики в управление государственных компаний "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы", ГП "Оператор рынка".

Напомним, до этого компании "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы" находились в управлении Министерства финансов. "Оператор рынка" находился в управлении Кабинета министров.