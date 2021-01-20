Кабмин получит крупнейшие объекты энергетики в непосредственное управление

Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)

Кабинет министров получит непосредственный контроль над крупнейшими государственными предприятиями в сфере энергетики. Решение принято на сегодняшнем заседании.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 января, которое транслировалось на Youtube.

"Правительство сегодня примет решение, которое касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи производителей и поставщиков электрической энергии", - сказал он.

Как отметил, Шмыгаль, "по поручению президента Украины, управление "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровской ГЭС и тремя теплоэлектроцентралями переходят непосредственно к Кабинету министров".

По его словам, также будут разработаны проекты решений о передаче в управление Министерству энергетики в управление государственных компаний "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы", ГП "Оператор рынка".

Напомним, сейчас компании "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы" находятся в управлении Министерства финансов.