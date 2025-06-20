"Укренерго" до кінця року планує погасити борги за "зелену" енергію за 2021-2022 роки

Він зазначив, що є гарна тенденція виплати боргів компанією і при цьому нові борги не накопичуються.

"Кошти сплачуються вчасно, в повному обсязі, плюс іде тенденція до скорочення заборгованості минулих періодів", - сказав Симоненко.

За його словами, компанія має намір виплатити борги, в т.ч. за рахунок економії з надання послуг з диспетчеризації.

"І, я думаю, до кінця року ще буде сплата заборгованості за 2021-2022 рік", - підкреслив Симоненко.