"Укрэнерго" до конца года планирует погасить долги за "зеленую" энергию за 2021-2022 годы

Он отметил, что есть хорошая тенденция выплаты долгов компанией и при этом новые долги не накапливаются.

"Средства выплачиваются вовремя, в полном объеме, плюс идет тенденция к сокращению задолженности прошлых периодов", - сказал Симоненко.

По его словам, компания намерена выплатить долги, в т.ч. за счет экономии по предоставлению услуг по диспетчеризации.

"И, я думаю, до конца года еще будет уплата задолженности за 2021-2022 год", - подчеркнул Симоненко.