"Укренерго" до кінця року планує погасити борги за "зелену" енергію за 2021-2022 роки
Компанія "Укренерго" планує до кінця поточного року погасити наявну заборгованість 2021 та 2022 років перед ДП "Гарантований покупець". Мова йде про сплату послуги за збільшення виробництва "зеленої" електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту виконання спеціальних обов'язків та підтримки системи управління ринком "Укренерго" Олександра Симоненка під час галузевої дискусії.
Він зазначив, що є гарна тенденція виплати боргів компанією і при цьому нові борги не накопичуються.
"Кошти сплачуються вчасно, в повному обсязі, плюс іде тенденція до скорочення заборгованості минулих періодів", - сказав Симоненко.
За його словами, компанія має намір виплатити борги, в т.ч. за рахунок економії з надання послуг з диспетчеризації.
"І, я думаю, до кінця року ще буде сплата заборгованості за 2021-2022 рік", - підкреслив Симоненко.
Борги "Укренерго" перед "Гарпоком"
Як повідомлялося, у червні інвестори у відновлювану енергетику звернулись до Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг із закликом вирішити проблему заборгованості за 2021-2022 роки, яка виникла через дію незаконної формули розрахунку небалансів.
Станом на кінець квітня 2025 року заборгованість НЕК "Укренерго" перед "Гарпоком" за послугу зі збільшення зеленої електроенергії сягнула 16,3 млрд грн.
Рівень оплати за електроенергію, вироблену у 2024 році, становить 88,3%. Водночас розрахунок за 2022 рік складає лише 63,9%.
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