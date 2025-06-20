"Укренерго" до кінця року планує погасити борги за "зелену" енергію за 2021-2022 роки

Компанія "Укренерго" планує до кінця поточного року погасити наявну заборгованість 2021 та 2022 років перед ДП "Гарантований покупець". Мова йде про сплату послуги за збільшення виробництва "зеленої" електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту виконання спеціальних обов'язків та підтримки системи управління ринком "Укренерго" Олександра Симоненка під час галузевої дискусії.

Він зазначив, що є гарна тенденція виплати боргів компанією і при цьому нові борги не накопичуються.

"Кошти сплачуються вчасно, в повному обсязі, плюс іде тенденція до скорочення заборгованості минулих періодів", - сказав Симоненко.

За його словами, компанія має намір виплатити борги, в т.ч. за рахунок економії з надання послуг з диспетчеризації.

"І, я думаю, до кінця року ще буде сплата заборгованості за 2021-2022 рік", - підкреслив Симоненко.