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"Укрэнерго" до конца года планирует погасить долги за "зеленую" энергию за 2021-2022 годы

Украина, Пятница 20 июня 2025 17:08
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"Укрэнерго" до конца года планирует погасить долги за "зеленую" энергию за 2021-2022 годы Фото: "Укрэнерго" до конца года планирует погасить долги за "зеленую" энергию за 2021-2022 годы (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Компания "Укрэнерго" планирует до конца текущего года погасить имеющуюся задолженность 2021 и 2022 годов перед ГП "Гарантированный покупатель". Речь идет об уплате услуги за увеличение производства "зеленой" электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента выполнения специальных обязанностей и поддержки системы управления рынком "Укрэнерго" Александра Симоненко во время отраслевой дискуссии.

Он отметил, что есть хорошая тенденция выплаты долгов компанией и при этом новые долги не накапливаются.

"Средства выплачиваются вовремя, в полном объеме, плюс идет тенденция к сокращению задолженности прошлых периодов", - сказал Симоненко.

По его словам, компания намерена выплатить долги, в т.ч. за счет экономии по предоставлению услуг по диспетчеризации.

"И, я думаю, до конца года еще будет уплата задолженности за 2021-2022 год", - подчеркнул Симоненко.

Долги "Укрэнерго" перед "Гарпоком"

Как сообщалось, в июне инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с призывом решить проблему задолженности за 2021-2022 годы, которая возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.

По состоянию на конец апреля 2025 года задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарпоком" за услугу по увеличению зеленой электроэнергии достигла 16,3 млрд грн.

Уровень оплаты за электроэнергию, произведенную в 2024 году, составляет 88,3%. В то же время расчет за 2022 год составляет лишь 63,9%.

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