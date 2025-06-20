"Укрэнерго" до конца года планирует погасить долги за "зеленую" энергию за 2021-2022 годы

Компания "Укрэнерго" планирует до конца текущего года погасить имеющуюся задолженность 2021 и 2022 годов перед ГП "Гарантированный покупатель". Речь идет об уплате услуги за увеличение производства "зеленой" электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента выполнения специальных обязанностей и поддержки системы управления рынком "Укрэнерго" Александра Симоненко во время отраслевой дискуссии.

Он отметил, что есть хорошая тенденция выплаты долгов компанией и при этом новые долги не накапливаются.

"Средства выплачиваются вовремя, в полном объеме, плюс идет тенденция к сокращению задолженности прошлых периодов", - сказал Симоненко.

По его словам, компания намерена выплатить долги, в т.ч. за счет экономии по предоставлению услуг по диспетчеризации.

"И, я думаю, до конца года еще будет уплата задолженности за 2021-2022 год", - подчеркнул Симоненко.