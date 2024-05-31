ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укренерго" хоче уникнути появи нових боргів перед "зеленими" інвесторами

П'ятниця 31 травня 2024 16:11
UA EN RU
"Укренерго" хоче уникнути появи нових боргів перед "зеленими" інвесторами Фото: "Укренерго" хоче уникнути появи нових боргів перед "зеленими" інвесторами (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Укренерго" хоче уникнути появи нових боргів при розрахунках за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це заявив в.о. фінансового директора НЕК "Укренерго" Олег Скрипник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"У нас в тарифі на сьогодні передбачено 12,3 млрд грн без ПДВ. Є передбачення, що цієї суми не вистачить для покриття всієї вартості послуги за рік. Сьогодні сума потенційних актів наближається до цієї суми", - сказав Скрипник.

За його словами, компанія очікує, що за результатами перевірки діяльності вона отримає додаткові ресурси на погашення заборгованостей, зокрема й на балансуючому ринку.

"З початку року приріст боргу на балансуючому склав більше 0,5 млрд грн, і відповідно так збільшився наш борг", - додав фінансовий директор.

Він також повідомив, що компанія за 2024 рік заплатила понад 19 млрд грн для виконання поточних платежів і погашення минулих боргів за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ.

"Ми підписали акти за 16 місяців. Це дозволило сплатити (ДП "Гарантований покупець" - ред.) значну частину коштів. Зараз ми платимо в рамках отриманих коштів за квітень і травень", - зазначив Скрипник.

Нагадаємо, Нацкомісія з питань енергетики планує підвищити тариф «Укренерго» на передачу електроенергії на 19% у порівнянні з діючим до 628,65 грн за МВт-год.
Як повідомлялося, Українська вітроенергетична асоціація закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для Енергоатому (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок – ДП "Гарантований покупець", ПУПи, ОСРи, Укренерго та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго
NEWS
Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде