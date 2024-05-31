"Укренерго" хоче уникнути появи нових боргів перед "зеленими" інвесторами
Компанія "Укренерго" хоче уникнути появи нових боргів при розрахунках за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.
Про це заявив в.о. фінансового директора НЕК "Укренерго" Олег Скрипник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
"У нас в тарифі на сьогодні передбачено 12,3 млрд грн без ПДВ. Є передбачення, що цієї суми не вистачить для покриття всієї вартості послуги за рік. Сьогодні сума потенційних актів наближається до цієї суми", - сказав Скрипник.
За його словами, компанія очікує, що за результатами перевірки діяльності вона отримає додаткові ресурси на погашення заборгованостей, зокрема й на балансуючому ринку.
"З початку року приріст боргу на балансуючому склав більше 0,5 млрд грн, і відповідно так збільшився наш борг", - додав фінансовий директор.
Він також повідомив, що компанія за 2024 рік заплатила понад 19 млрд грн для виконання поточних платежів і погашення минулих боргів за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ.
"Ми підписали акти за 16 місяців. Це дозволило сплатити (ДП "Гарантований покупець" - ред.) значну частину коштів. Зараз ми платимо в рамках отриманих коштів за квітень і травень", - зазначив Скрипник.
Нагадаємо, Нацкомісія з питань енергетики планує підвищити тариф «Укренерго» на передачу електроенергії на 19% у порівнянні з діючим до 628,65 грн за МВт-год.
Як повідомлялося, Українська вітроенергетична асоціація закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для Енергоатому (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок – ДП "Гарантований покупець", ПУПи, ОСРи, Укренерго та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.
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