"Укрэнерго" хочет избежать появления новых долгов перед "зелеными" инвесторами
Компания "Укрэнерго" хочет избежать появления новых долгов при расчетах за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников.
Об этом заявил и.о. финансового директора НЭК "Укрэнерго" Олег Скрипник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"У нас в тарифе на сегодняшний день предусмотрено 12,3 млрд грн без НДС. Есть предсказание, что этой суммы не хватит для покрытия всей стоимости услуги за год. Сегодня сумма потенциальных актов приближается к этой сумме", - сказал Скрипник.
По его словам, компания ожидает, что по результатам проверки деятельности она получит дополнительные ресурсы для погашения задолженностей, в том числе и на балансирующем рынке.
"С начала года прирост долга на балансирующем составил более 0,5 млрд грн и соответственно так увеличился наш долг", - добавил финансовый директор.
Он также сообщил, что компания за 2024 год заплатила более 19 млрд грн за выполнение текущих платежей и погашение прошлых долгов за услугу по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ.
"Мы подписали акты за 16 месяцев. Это позволило уплатить (ГП "Гарантированный покупатель" – ред.) значительную часть средств. Сейчас мы платим в рамках полученных средств за апрель и май", - отметил Скрипник.
Напомним, Нацкомиссия по энергетике планирует повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 19% по сравнению с действующим до 628,65 грн за МВт-час.
Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает Правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.