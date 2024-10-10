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"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 11 жовтня

Україна, Четвер 10 жовтня 2024 18:43
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"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 11 жовтня Фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 11 жовтня (Getty Imagеs)
Автор: Тетяна Степанова

Відключень світла завтра, 11 жовтня, по областях України не буде. Такий прогноз дали енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у п’ятницю, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

Водночас українців просять користуватися потужними електроприладами в денні години - з 10:00 до 16:00.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку цього року Росія вже здійснила десятки масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Після весняних ударів понад 80% генераційних потужностей було зруйновано, що призвело до дефіциту в енергосистемі.

Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли аварійні та планові відключення електроенергії.

Однак восени ситуація в енергосистемі покращилася, наразі світло не вимикають.

Водночас, як зазначають експерти, в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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