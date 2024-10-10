ua en ru
Чт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 11 октября

Украина, Четверг 10 октября 2024 18:43
UA EN RU
"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 11 октября Фото: украинцам рассказали, будут ли свет выключаться 11 октября (Getty Imagеs)
Автор: Татьяна Степанова

Отключений света завтра, 11 октября, по областям Украины не будет. Такой прогноз дали энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, в пятницу, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

В то же время украинцев просят пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.

Отключения света в Украине

Напомним, с начала этого года Россия уже совершила десятки масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. После весенних ударов более 80% генерационных мощностей было разрушено, что привело к дефициту в энергосистеме.

Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране периодически действовали аварийные и плановые отключения электроэнергии.

Однако осенью ситуация в энергосистеме улучшилась, пока свет не выключают.

В то же время, как отмечают эксперты, в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
NEWS
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
DAILY
Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии