ua en ru
Вт, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 9 жовтня

Україна, Вівторок 08 жовтня 2024 18:57
UA EN RU
"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 9 жовтня Фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 9 жовтня (Getty Imagеs)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у середу, 9 жовтня, не вимикатимуть світло за графіками. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у середу, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

Водночас українців просять користуватися потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи СЕС, а саме з 10:00 до 16:00.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку цього року Росія вже здійснила десятки масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Після весняних ударів понад 80% генераційних потужностей було зруйновано, що призвело до дефіциту в енергосистемі.

Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли аварійні та планові відключення електроенергії.

Однак у вересні ситуація в енергосистемі покращилася, наразі світло не вимикають.

Водночас, як зазначають експерти, в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія Відключеня світла
NEWS
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
DAILY
Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою