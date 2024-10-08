"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 9 жовтня
В Україні у середу, 9 жовтня, не вимикатимуть світло за графіками. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, у середу, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.
Водночас українців просять користуватися потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи СЕС, а саме з 10:00 до 16:00.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, з початку цього року Росія вже здійснила десятки масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Після весняних ударів понад 80% генераційних потужностей було зруйновано, що призвело до дефіциту в енергосистемі.
Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли аварійні та планові відключення електроенергії.
Однак у вересні ситуація в енергосистемі покращилася, наразі світло не вимикають.
Водночас, як зазначають експерти, в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.
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