UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 7 жовтня

Фото: графіки відключення світла в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні у понеділок, 7 жовтня, не вимикатимуть світло за графіками. Водночас українців просять обмежити використання потужних електроприладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у понеділок, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

При цьому у компанії попросили користуватися потужними електроприладами у денні години, а саме з 10:00 до 16:00.

 

Графіки відключення світла

Нагадаємо, що російські удари по українських енергооб'єктах призвели до того, що неодноразово енергетикам доводилось обмежувати постачання енергії. Для того, щоб українцям легше було в період відключень було розроблено графіки відключення світла за групами відключень.

Зауважимо, що графіки відключення востаннє вводили в період з 13:00 до 00:00 12 вересня. Тоді причиною стало зниження ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світлаВідключеня світла