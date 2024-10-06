"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 7 октября

Графики отключения света

Напомним, что российские удары по украинским энергообъектам привели к тому, что неоднократно энергетикам приходилось ограничивать поставки энергии. Для того чтобы украинцам легче было в период отключений, были разработаны графики отключения света по группам отключений.

Отметим, что графики отключения последний раз вводились в период с 13:00 до 00:00 12 сентября. Тогда причиной стало снижение эффективности солнечных электростанций из-за плохой погоды и падения генерации на ТЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.