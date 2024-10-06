"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 7 жовтня

В Україні у понеділок, 7 жовтня, не вимикатимуть світло за графіками. Водночас українців просять обмежити використання потужних електроприладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго ".

При цьому у компанії попросили користуватися потужними електроприладами у денні години, а саме з 10:00 до 16:00.

"Завтра, у понеділок, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

Графіки відключення світла

Нагадаємо, що російські удари по українських енергооб'єктах призвели до того, що неодноразово енергетикам доводилось обмежувати постачання енергії. Для того, щоб українцям легше було в період відключень було розроблено графіки відключення світла за групами відключень.

Зауважимо, що графіки відключення востаннє вводили в період з 13:00 до 00:00 12 вересня. Тоді причиною стало зниження ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

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