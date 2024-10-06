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"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 7 октября

Украина, Воскресенье 06 октября 2024 18:45
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"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 7 октября Фото: графики отключения света в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине в понедельник, 7 октября, не будут выключать свет по графику. В то же время, украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, в понедельник, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

При этом в компании попросили пользоваться мощными электроприборами в дневные часы, а именно с 10:00 до 16:00.

Графики отключения света

Напомним, что российские удары по украинским энергообъектам привели к тому, что неоднократно энергетикам приходилось ограничивать поставки энергии. Для того чтобы украинцам легче было в период отключений, были разработаны графики отключения света по группам отключений.

Отметим, что графики отключения последний раз вводились в период с 13:00 до 00:00 12 сентября. Тогда причиной стало снижение эффективности солнечных электростанций из-за плохой погоды и падения генерации на ТЭС.

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Графики отключения света Отключения света
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