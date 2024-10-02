"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 3 жовтня

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку 2024 року Росія здійснила близько десятка масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, навесні було знищено понад 80% генераційних потужностей України, що призвело до складної ситуації в енергосистемі.

У зв'язку з постійними атаками в Україні вводили як аварійні, так і планові відключення світла. Хоч в липні було введено в експлуатацію два енергоблоки на АЕС, після нових ударів 26 серпня довелося знову впровадити графіки відключень.

Однак у вересні ситуація в енергосистемі знову покращилася і світло наразі не вимикають.

Водночас, як зазначають експерти, в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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