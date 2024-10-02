"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 3 октября

Отключения света в Украине

Напомним, с начала 2024 года Россия совершила около десятка массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, весной было уничтожено более 80% генерационных мощностей Украины, что привело к сложной ситуации в энергосистеме.

В связи с постоянными атаками в Украине вводили как аварийные, так и плановые отключения света. Хотя в июле были введены в эксплуатацию два энергоблока на АЭС, после новых ударов 26 августа пришлось снова ввести графики отключений.

Однако в сентябре ситуация в энергосистеме снова улучшилась и свет пока не выключают.

В то же время, как отмечают эксперты, в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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