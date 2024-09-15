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"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 16 вересня

Фото: світло в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Графіки відключення світла завтра, 16 вересня, застосовувати не планують. Однак економити електроенергію треба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 16 вересня, заходи обмеження не прогнозуються", - повідомили в компанії.

Однак співробітники "Укренерго" попросили українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.

"Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно", - додали в компанії.

Відключення світла в Україні

Цього року Україна знову повернулась до графіків відключення світла. Причиною цьому стали російська атаки. Тільки від початку року Російська Федерація вдалась до дев'яти масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Однак навіть попри таку значну кількість обстрілів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російські війська готуються до нових ударів по енергосистемі України.

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Війна Росії проти УкраїниВідключеня світла