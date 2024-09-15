"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 16 вересня

Відключення світла в Україні

Цього року Україна знову повернулась до графіків відключення світла. Причиною цьому стали російська атаки. Тільки від початку року Російська Федерація вдалась до дев'яти масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Однак навіть попри таку значну кількість обстрілів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російські війська готуються до нових ударів по енергосистемі України.

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