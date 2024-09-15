"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 16 сентября

Отключение света в Украине

В этом году Украина снова вернулась к графику отключения света. Причиной этому стали русские атаки. Только с начала года Российская Федерация прибегла к девяти массированным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины.

Однако даже несмотря на столь значительное количество обстрелов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские войска готовятся к новым ударам по энергосистеме Украины.

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