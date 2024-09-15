"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 16 сентября

Графики отключения света завтра, 16 сентября, применять не планируют. Однако экономить электроэнергию нужно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Завтра, 16 сентября, меры ограничения не прогнозируются", - сообщили в компании.
Однако сотрудники "Укрэнерго" попросили украинцев экономно потреблять электроэнергию с 16:00 до 22:00.
"Не включайте в указанное время несколько мощных приборов одновременно", - добавили в компании.
В этом году Украина снова вернулась к графику отключения света. Причиной этому стали русские атаки. Только с начала года Российская Федерация прибегла к девяти массированным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины.
Однако даже несмотря на столь значительное количество обстрелов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские войска готовятся к новым ударам по энергосистеме Украины.
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