В "Укренерго" дали прогноз чи чекати на графіки відключення світла в неділю

21:15 25.04.2026 Сб
Якою буде ситуація в енергосистемі завтра?
aimg Сергій Козачук
В "Укренерго" дали прогноз чи чекати на графіки відключення світла в неділю Фото: чи чекати на графіки відключення світла в неділю (Getty Images)

В Україні завтра, 26 квітня, не планують застосовувати графіки відключення електроенергії. Енергетики закликають перенести використання потужних приладів на денні години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Рекомендації для споживачів

За інформацією енергетиків, у неділю заходи обмеження споживання не прогнозуються.

Проте мешканців просять ощадливо ставитися до енергосистеми та враховувати пікові навантаження.

Зокрема, фахівці радять перенести використання енергоємних процесів на денний час - з 11:00 до 16:00.

Водночас громадян закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години, а саме з 18:00 до 22:00.

Корупційні скандали в енергетиці

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили масштабну схему розкрадання коштів НЕК "Укренерго". У період 2022-2024 років службові особи компанії та представники комерційних структур організували закупівлі обладнання за завищеними цінами, що завдало державі збитків на суму понад 447 млн гривень.

Крім того, резонанс викликала справа щодо закупівель газу для потреб "Укргазвидобування". Там діяла схема, через яку державна компанія переплатила за енергоносії майже 300 мільйонів гривень.

Також правоохоронці задокументували факти розтрати коштів у профспілках ТОВ "Оператор ГТС України". Мова йде про 15 млн гривень, які замість підтримки галузі були витрачені на організацію елітного відпочинку, поїздки та корпоративні заходи.

