В "Укренерго" дали прогноз чи чекати на графіки відключення світла в понеділок

Підготовка до опалювального сезону

Нагадаємо, Асоціація міст України (АМУ) нещодавно назвала ключові умови підготовки до наступної зими. Серед них - посилення захисту об’єктів ЖКГ від обстрілів, погашення 72 млрд гривень державних боргів перед теплопостачальниками та всебічна підтримка населення.

Раніше міністр енергети України Денис Шмигаль анонсував запуск будівництва нової генерації потужністю 1,3 ГВт, що має підсилити енергосистему країни.

Водночас експерти наголошують, що для прискорення цього процесу та скорочення тривалості відключень уряду необхідно спростити правила підключення до мереж.

Зокрема, в Українській вітровій енергетичній асоціації (УВЕА) пропонують дозволити інвесторам самостійно будувати підстанції, що може виграти для енергосистеми від 3 до 12 місяців часу.