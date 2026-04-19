В "Укрэнерго" дали прогноз ждать ли графики отключения света в понедельник

20:30 19.04.2026 Вс
2 мин
Какой будет ситуация в энергосистеме завтра?
aimg Сергей Козачук
Фото: (Getty Images)

Завтра, 20 апреля, в Украине не планируют ограничивать потребление электроэнергии, однако украинцев просят экономно использовать свет в пиковые часы.

Какова ситуация в энергосистеме

По данным энергетиков, в понедельник применение графиков отключений не прогнозируется. Несмотря на отсутствие ограничений, потребителей призывают к сознательному энергопотреблению.

В частности, специалисты просят уменьшить нагрузку на сеть в вечернее время - с 18:00 до 22:00.

В этот период рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов, чтобы помочь энергосистеме работать стабильно.

Подготовка к отопительному сезону

Напомним, Ассоциация городов Украины (АГУ) недавно назвала ключевые условия подготовки к следующей зиме. Среди них - усиление защиты объектов ЖКХ от обстрелов, погашение 72 млрд гривен государственных долгов перед теплопоставщиками и всесторонняя поддержка населения.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль анонсировал запуск строительства новой генерации мощностью 1,3 ГВт, что должно усилить энергосистему страны.

В то же время эксперты отмечают, что для ускорения этого процесса и сокращения продолжительности отключений правительству необходимо упростить правила подключения к сетям.

В частности, в Украинской ветровой энергетической ассоциации (УВЭА) предлагают разрешить инвесторам самостоятельно строить подстанции, что может выиграть для энергосистемы от 3 до 12 месяцев времени.

