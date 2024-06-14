"Укренерго" анонсувало жорсткі обмеження світла на 15 червня: у які години

Світло в Україні

Вже не перший місяць, як українці повернулись до графіків відключення світла. Основною причиною цьому є Російська Федерація, яка завдавала ударів по енергетичним об'єктам України.

До того ж ситуацію погіршила і затримка допомоги від Сполучених Штатів Америки, адже через майже піврічну затримку в українських військових почали закінчуватись снаряди до систем ППО.

Ми писали, "Енергоатом" уже попереджав, що відключень світла в Україні скоро побільшає, через введення у ремонт ще одного енергоблоку АЕС.

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