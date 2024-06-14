"Укрэнерго" анонсировало жесткие ограничения света на 15 июня: в какие часы

Свет в Украине

Уже не первый месяц, когда украинцы вернулись к графикам отключения света. Основной причиной этого является Российская Федерация, которая наносила удары по энергетическим объектам Украины.

К тому же ситуацию усугубила и задержка помощи от Соединенных Штатов Америки, ведь из-за почти полугодовой задержки у украинских военных начали заканчиваться снаряды к системам ПВО.

Мы писали, "Энергоатом" уже предупреждал, что отключений света в Украине скоро станет больше, из-за ввода в ремонт еще одного энергоблока АЭС.

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