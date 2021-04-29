"Укренерго" за 2020 рік отримало 27,5 млрд гривень збитку
НЕК " Укренерго" у 2020 році отримало 27,5 млрд гривень чистого збитку. Основною причиною стало покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії.
Про це сказав глава компанії Володимир Кудрицький на прес-конференції, яка транслювалася в Youtube.
За даними звітності компанії, витрати на ПСО, які не покриваються тарифом, склали 24 млрд гривень.
Як наголошується в презентації компанії, 87,3% негативного фінансового результату було отримано за рахунок витрат на ПСО, які не покриваються тарифом на передачу.
Крім того, компанія отримала 4,2 млрд гривень збитку за рахунок покриття небалансів на ринку електроенергії.
У той же час Кудрицький зазначив, що компанія повернулася до прибуткової діяльності в кінці 2020 року. Зокрема, за четвертий квартал прибуток склав 1,05 млрд гривень, за перший квартал 2021 року - 3,7 млрд гривень.
"Динаміка ця позитивна, і 2021 рік має стати роком, коли ми вирішимо фінансові проблеми, істотно покращимо фінансовий стан компанії", - сказав він.
Зазначимо, за даними Держстату, фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств за 2020 рік склав 264,4 млрд гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж 2019 рік.
Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" відзвітувала про збиток за 2020 рік на 19 млрд гривень. Збиток сформований під впливом нижчого попиту і цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів.