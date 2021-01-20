Регулятор одобрил плана развития электросетей: что построят за 10 лет

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла План развития системы передачи на 2021 - 2030 годы. План является стратегическим общенациональным базисным документом по развитию системы передачи.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Планом предусмотрено:
увеличение трансформаторной мощности на 12 451 МВА;
строительство новых ЛЭП:
реконструкция:
Согласно Плану мероприятий по синхронизации Объединенной энергосистемы Украины с объединением энергетических систем стран ЕС запланировано выполнение следующих мероприятий:
Как сообщало РБК-Украина, потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины (нетто, без учета потерь в сетях) за 2020 год составило 117,7 млрд кВт∙час. Это на 2,1% меньше, чем за 2019 год (120,2 млрд кВт∙ч).
Напомним, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.