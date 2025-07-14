"Укрексімбанк" уклав з ЄІБ Лист про наміри щодо підписання угоди на 100 млн євро

Метою Програми є розширення доступу приватних підприємств до джерел довгострокового фінансування інвестиційних проєктів та потреб в обіговому капіталі МСБ та компаній з середнім рівнем капіталізації. У межах "Зеленої ініціативи" ЄІБ клієнти Банку зможуть реалізовувати проєкти у сферах відновлюваної енергетики, енергоефективності та "чистих інноваційних технологій".

Під час війни та в післявоєнний період відбудови країни зазначена Програма є критично важливою для впровадження інноваційних рішень, важливих проєктів в галузі енергоефективності, а також для підтримки приватного сектору з метою забезпечення сталого розвитку економіки України, сприяння інтеграції до економіки ЄС та виходу українських компаній на міжнародні ринки.

"Співпраця з ЄІБ у межах Програми відкриває нові можливості для українських підприємств у критичний для країни час. Завдяки доступу до довгострокового фінансування компанії зможуть реалізовувати екологічно орієнтовані проєкти, модернізувати виробництва та впевнено інтегруватися до економічного простору ЄС", - зазначив голова правління "Укрексімбанку" Віктор Пономаренко.