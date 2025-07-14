"Укрэксимбанк" заключил с ЕИБ Письмо о намерениях по подписанию соглашения на 100 млн евро

Целью Программы является расширение доступа частных предприятий к источникам долгосрочного финансирования инвестиционных проектов и потребностей в оборотном капитале МСБ и компаний со средним уровнем капитализации. В рамках "Зеленой инициативы" ЕИБ клиенты Банка смогут реализовывать проекты в сферах возобновляемой энергетики, энергоэффективности и "чистых инновационных технологий".

Во время войны и в послевоенный период восстановления страны указанная Программа является критически важной для внедрения инновационных решений, важных проектов в области энергоэффективности, а также для поддержки частного сектора с целью обеспечения устойчивого развития экономики Украины, содействия интеграции в экономику ЕС и выхода украинских компаний на международные рынки.

"Сотрудничество с ЕИБ в рамках Программы открывает новые возможности для украинских предприятий в критическое для страны время. Благодаря доступу к долгосрочному финансированию компании смогут реализовывать экологически ориентированные проекты, модернизировать производства и уверенно интегрироваться в экономическое пространство ЕС", - отметил председатель правления "Укрэксимбанка" Виктор Пономаренко.