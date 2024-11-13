"Укрексімбанк" надав 850 тисяч євро Стрийській міськраді на будівництво дитячо-юнацької спортивної школи

Філія "Укрексімбанку" у місті Львів надала фінансування Стрийській міській раді на суму 850 тисяч євро на реконструкцію та будівництво дитячо-юнацької спортивної школи. Реалізація проєкту дозволить створити гарні умови для занять спортом, розширити кількість секцій та збільшити кількість учнів, які зможуть їх відвідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Стрийська міська територіальна громада – одна з найпотужніших громад Львівської області, яка має великий потенціал та постійно розвивається. Напередодні війни, чисельність її населення складала 60 тисяч мешканців, наразі – більше 100 тисяч. Зрозуміло, що навантаження на інфраструктуру громади збільшилося, багато чого потребує модернізації та переоснащення. Я задоволений і пишаюся тим, що саме наш Банк реалізував цей проєкт", – зазначив заступник керуючого філією у м.Львів Олег Князь.

"Переконаний – це лише перший проєкт міста, який фінансує Укрексімбанк, оскільки в планах є різні проєкти, які затребувані потребою громади. Фінансування дитячої-юнацької спортивної школи є важливою підтримкою, бо це наша єдина спортивна школа", – прокоментував заступник міського голови Андрій Стасів.

Він також додав, що в ній проходять чемпіонати області, змагання серед шкіл громади, а іноді й всеукраїнські турніри з різних видів спорту.

"Реалізація таких проєктів підтверджує дієвість нашої платформ «Міста для людей». Це як раз той випадок, коли перше знайомство, обговорення потреб із покращення інфраструктури та подальша реалізація відбулася в рамах створеного нами майданчику. Це частина нашого плану щодо відбудови України та створення умов для повернення українців додому", - зазначив Член правління "Укрексімбанку" Михайло Медко.