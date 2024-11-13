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"Укрэксимбанк" предоставил 850 тысяч евро Стрыйскому горсовету на строительство детско-юношеской спортивной школы

Среда 13 ноября 2024 17:32 promo
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"Укрэксимбанк" предоставил 850 тысяч евро Стрыйскому горсовету на строительство детско-юношеской спортивной школы Фото: "Укрэксимбанк" предоставил 850 тысяч евро Стрыйскому горсовету на строительство детско-юношеской спортивной школы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Филиал "Укрэксимбанка" в городе Львов предоставил финансирование Стрыйскому городскому совету на сумму 850 тысяч евро на реконструкцию и строительство детско-юношеской спортивной школы. Реализация проекта позволит создать хорошие условия для занятий спортом, расширить количество секций и увеличить количество учащихся, которые смогут их посещать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Стрыйская городская территориальная община – одна из самых мощных общин Львовской области, которая имеет большой потенциал и постоянно развивается. Накануне войны, численность ее населения составляла 60 тысяч жителей, сейчас – более 100 тысяч. Понятно, что нагрузка на инфраструктуру общины увеличилась, многое требуется модернизации и переоснащения. Я доволен и горжусь тем, что именно наш Банк реализовал этот проект", - отметил заместитель управляющего филиалом во Львове Олег Князь.

"Убежден – это только первый проект города, который финансирует Укрэксимбанк, поскольку в планах есть разные проекты, которые востребованы потребностью общества. Финансирование детско-юношеской спортивной школы является важной поддержкой, потому что это наша единственная спортивная школа", – прокомментировал заместитель городского головы Андрей Стасов.

Он также добавил, что в ней проходят чемпионаты области, соревнования среди школ общества, а иногда и всеукраинские турниры по разным видам спорта.

"Реализация таких проектов подтверждает действенность нашей платформ «Города для людей». Это как раз тот случай, когда первое знакомство, обсуждение потребностей по улучшению инфраструктуры и последующая реализация состоялась в рамках созданной нами площадки. Это часть нашего плана по восстановлению Украины и созданию условий для возвращения украинцев домой", - отметил член правления "Укрэксимбанка" Михаил Медко.

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