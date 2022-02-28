Укразализныця назначила дополнительные поезда в Польшу

Укрзализныця назначила дополнительные дизель-поезда из западной Украины в Польшу и обратно. Это было сделано для того, чтобы улучшить обслуживание пассажиров, которые направляются в страны ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу государственной компании "Укрзализныця" на странице в Telegram.
В частности, "Укрзализныця" назначила:
Также "Укрзализныця" отправит еще один дополнительный поезд №7625/7626 Львов-Чоп-Львов. Поезд отправится из Львова в 11:00.
"Посадка в дизель-поезда будет проходить в порядке живой очереди. Предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям", - говорится в сообщении.
Отметим, что Укрзализныця возвращается к системному формированию графика движения. В ведомстве сообщили, что из-за военного положения и ограничений комендантского часа, некоторые рейсы изменены.