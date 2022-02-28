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Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Польщі

Автор: Кароліна Гайдук

Укрзалізниця призначила додаткові дизель-поїзди із західної України до Польщі та назад. Це було зроблено для того, щоб покращити обслуговування пасажирів, які прямують до країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу державної компанії "Укрзалізниця" на сторінці Telegram.

Зокрема, "Укрзалізниця" призначила:

  • поїзд № 7620/7621 Львів -Ковель-Ягодин-Хелм відправлятиметься зі Львова 28 лютого о 09:00;
  • поїзд №7614/7615 Львів-Ковель-Ягодин-Хелм відправлятиметься зі Львова 28 лютого о 14:00;
  • поїзд №7625/7626 Львів-Ковель-Ягодин-Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого 02:00;
  • поїзд 949/950 Львів-Грубешів відправлятиметься зі Львова 28 лютого та 1-2 березня о 08:00.

Також "Укрзалізниця" відправить ще один додатковий поїзд №7625/7626 Львів-Чоп-Львів. Потяг вирушить зі Львова об 11:00.

"Посадка в дизель-поїзди проходитиме в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та літнім людям", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Укрзалізниця повертається до системного формування графіка руху. У відомстві повідомили, що через воєнний стан і обмеження комендантської години деякі рейси змінені.

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