Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Польщі

Укрзалізниця призначила додаткові дизель-поїзди із західної України до Польщі та назад. Це було зроблено для того, щоб покращити обслуговування пасажирів, які прямують до країн ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу державної компанії "Укрзалізниця" на сторінці Telegram.
Зокрема, "Укрзалізниця" призначила:
Також "Укрзалізниця" відправить ще один додатковий поїзд №7625/7626 Львів-Чоп-Львів. Потяг вирушить зі Львова об 11:00.
"Посадка в дизель-поїзди проходитиме в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та літнім людям", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Укрзалізниця повертається до системного формування графіка руху. У відомстві повідомили, що через воєнний стан і обмеження комендантської години деякі рейси змінені.