В Україну знову прийдуть похолодання та дощі: які області накриє негода

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні частину України накриє атмосферний фронт, пов'язаний з циклоном над Польщею. Він принесе прохолодну погоду на заході України, а також у більшості північних областей та Вінницькій області.

Решта території перебуватиме під впливом теплішої та сухішої повітряної маси з південного заходу.

Загалом сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. На півночі та в центрі прогнозуються дощі, а решті території країни - без опадів.

Вітер південний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Але у південних, центральних регіонах, а також у Волинській та Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у західних, більшості північних регіонів та Вінницькій області буде у межах +9 +14 градусів, а на решті території +16 +21.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно, вітер південно-західний, 5-10 м/с. За прогнозами синоптиків, столицю України сьогодні накриють дощі.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +9 +11 градусів, а в області +9 +14 градусів.