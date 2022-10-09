В Україну знову повертаються дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 9 жовтня, частину території України знову накриють дрібні дощі. Проте похолодання не очікується, а вдень в середньому буде до +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на заході нашої країни, а також у Вінницькій та північних областях місцями невеликий дощ. На решті території буде суха та майже безвітряна погода з невеликою хмарністю.

Температура повітря складатиме в середньому вночі +4 +9 градусів, а вдень +12 +18 градусів. Найтепліше буде на півдні: вдень +20 градусів, а вночі до +12.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні вдень очікується дрібний дощ, а вночі без опадів. Стовпчики термометрів покажуть вночі +5 +8 градусів, а вдень +15 +18.