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В Украину снова возвращаются дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня на западе и севере небольшой дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 9 октября, часть территории Украины снова накроют мелкие дожди. Однако похолодания не ожидается, а днем в среднем будет до +18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе нашей страны, а также в Винницкой и северных областях местами небольшой дождь. На остальной территории будет сухая и практически безветренная погода с небольшой облачностью.

Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +4 +9 градусов, а днем +12 +18 градусов. Теплее всего будет на юге: днем +20 градусов, а ночью до +12.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области днем ожидается мелкий дождь, а ночью без осадков. Столбики термометров покажут ночью +5 +8 градусов, а днем +15 +18.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь.

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