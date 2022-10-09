В Украину снова возвращаются дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 9 октября, часть территории Украины снова накроют мелкие дожди. Однако похолодания не ожидается, а днем в среднем будет до +18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе нашей страны, а также в Винницкой и северных областях местами небольшой дождь. На остальной территории будет сухая и практически безветренная погода с небольшой облачностью.

Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +4 +9 градусов, а днем +12 +18 градусов. Теплее всего будет на юге: днем +20 градусов, а ночью до +12.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области днем ожидается мелкий дождь, а ночью без осадков. Столбики термометров покажут ночью +5 +8 градусов, а днем +15 +18.