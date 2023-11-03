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Україну знову накриють дощі: прогноз погоди за завтра

Фото: в Україні завтра очікуються дощі та вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 4 листопада буде дощовитою. У деяких регіонах очікуються шквальні вітри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, цієї ночі на заході, сході у Житомирській та Вінницькій областях невеликі дощі. Вдень у північних та більшості центральних областей помірні, а місцями навіть сильні опади. На решті території без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вдень у центральних та південних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах вночі 20-25 м/с.

Температура повітря вночі буде у межах +5 +10 градусів, а на півдні Одеської області до +15. Вдень стовпчики термометрів покажуть +12 +17 градусів, а у південних областях +13 +23.

Погода у Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями, вдень очікується дощ. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вночі покажуть +14 +16 градусів, а вдень +7 +9.

Вбивчий шторм в Європі

Нагадаємо, європейські країни накрив потужний шторм Кіаран. Він приніс сильні зливи та потужні вітри зі швидкістю до 200 км/год.

Наслідки серйозної негоди зафіксували у Франції, Бельгії, Німеччині, Британії, Нідерландах, Португалії та Італії. Найближчим часом шторм може накрити сусідню Польщу.

Внаслідок урагану загинули 10 осіб, серед них 5-річна дитина з України.

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