Украину снова накроют дожди: прогноз погоды за завтра

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, этой ночью на западе, востоке в Житомирской и Винницкой областях небольшие дожди. Днем в северных и большинстве центральных областей умеренные, местами даже сильные осадки. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Днем в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах ночью 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +5 +10 градусов, а на юге Одесской области до +15. Днем столбики термометров покажут +12 +17 градусов, а в южных областях +13 +23.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, днем ожидается дождь. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве ночью покажут +14 +16 градусов, а днем +7 +9.

Убийственный шторм в Европе

Напомним, европейские страны накрыл мощный шторм Киаран. Он принес сильные ливни и мощные ветры со скоростью до 200 км/ч.

Последствия серьезной непогоды зафиксировали во Франции, Бельгии, Германии, Британии, Нидерландах, Португалии и Италии. В ближайшее время шторм может накрыть соседнюю Польшу.

В результате урагана погибли 10 человек, среди них 5-летний ребенок из Украины.