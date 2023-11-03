Європу атакує небачений шторм: є жертви, негода насувається на Польщу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Rzeczpospolita.

Шторм Кіаран, який прийшов після шторму Бабет два тижні тому, був викликаний потужним потоком, що налетів з Атлантики. Шторм приніс сильні зливи та потужні вітри зі швидкістю до 200 км/год.

У Франції через шторм понад 1,2 млн домогосподарств залишилися без світла. Також відомо, що загинув водій вантажівки, коли на нього впало дерево. За даними МВС Франції, внаслідок урагану постраждали щонайменше 15 людей.

Нормандські острови були одними з найбільш постраждалих районів Британії. Через сильні дощі утворилися справжні повені у Північній Ірландії та деяких частинах Британії. Шквальний вітер зривав дахи, вибивав вікна та викорчовував дерева.

Наслідки урагану Кіаран також відчули на півдні Іспанії та Португалії. У кількох регіонах оголошено червоний рівень тривоги. Повалені стихією дерева спричинили перебої з електропостачанням та рухом залізниці. Попередження про негоду було оголошено в дев'яти регіонах Італії.

Шторм також накрив Нідерланди та Бельгію. Там скасували авіарейси, а людей закликають перебувати у домівках.

Жертви

Наразі через ураган Кіаран загинули щонайменше десять людей. Відомо, що жертвами є водій вантажівки, який загинув на півночі Франції, 70-річний чоловік, який випав з балкона у французькому Гаврі, жінка з Мадрида, троє жителів Бельгії, жителі Нідерландів, Німеччини та Італії.

За даними ЗМІ, у Бельгії загинула 5-річний хлопчик з України. Дитина гралася на дитячому майданчику, коли на нього впала гілка. Хлопчика з травмами доставили до лікарні, але через кілька годин він помер.

Ураган може посилитися

Хоче жителів Франції повідомили, що шторм Кіаран вже йде на спад, для інших країн Європи загроза залишається. Метеорологи попереджають про сильні хвилі, потужні вітри та зливи. Сьогодні негода може дійти до східної Європи, зокрема, до сусідньої Польщі.

Синоптики кажуть, що шторм у Польщі не спричинить таких наслідків, як в інших країнах, але зміна погоди точно буде відчутна. Ймовірно, країну накриють дощі, вітри до 75 км/год, а температура повітря впаде.

Також поляків попередили про можливі відключення світла через негоду та попросили прибрати речі, які може віднести вітер.

Негода в Україні

У суботу, 28 жовтня, західні, північні та центральні області України накрила негода. Шквальний вітер спричинив деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігалися у половині областей. Були знеструмлені понад 300 тисяч споживачів.

Крім того, у Києві через штормовий вітер загинули двоє людей.