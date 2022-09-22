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Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на завтра

Фото: Україну 23 вересня знову накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У більшості регіонів України 23 вересня очікуються дощі. Максимальна температура повітря у п'ятницю становитиме +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, уночі дощі синоптики прогнозують у західних та Житомирській областях. Вдень опади очікуються майже на всій території України, крім південних та деяких центральних областей.

Також вночі та вранці північно-східну частину країни огорне туман.

Температура повітря вдень у західних, центральних та північних областях підвищиться до 12-13 градусів тепла. На сході та півдні стовпчик термометра покаже 14-17 градусів із позначкою "плюс".

Вночі температура повітря в Україні коливатиметься від 6 до 9 градусів вище за нуль.

Раніше ми повідомляли, що в Карпатах продовжує вирувати негода. Вже намело до 80 сантиметрів снігу та зафіксували сходження лавини.

Температура повітря у високогір'ї Карпат опустилася до -3 градусів.

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