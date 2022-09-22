Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на завтра

У більшості регіонів України 23 вересня очікуються дощі. Максимальна температура повітря у п'ятницю становитиме +17 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, уночі дощі синоптики прогнозують у західних та Житомирській областях. Вдень опади очікуються майже на всій території України, крім південних та деяких центральних областей.
Також вночі та вранці північно-східну частину країни огорне туман.
Температура повітря вдень у західних, центральних та північних областях підвищиться до 12-13 градусів тепла. На сході та півдні стовпчик термометра покаже 14-17 градусів із позначкою "плюс".
Вночі температура повітря в Україні коливатиметься від 6 до 9 градусів вище за нуль.
Раніше ми повідомляли, що в Карпатах продовжує вирувати негода. Вже намело до 80 сантиметрів снігу та зафіксували сходження лавини.
Температура повітря у високогір'ї Карпат опустилася до -3 градусів.