RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на завтра

Фото: Украину 23 сентября снова накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В большинстве регионов Украины 23 сентября ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха в пятницу составит +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, ночью дожди синоптики прогнозируют в западных и Житомирской областях. Днем осадки ожидаются почти на всей территории Украины, кроме южных и некоторых центральных областей.

Также ночью и утром северо-восточную часть страны окутает туман.

Температура воздуха днем в западных, центральных и северных областях повысится до 12-13 градусов тепла. На востоке и юге столбик термометра покажет 14-17 градусов с отметкой "плюс".

Ночью температура воздуха в Украине будет колебаться от 6 до 9 градусов выше нуля.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах продолжает бушевать непогода. Уже намело до 80 сантиметров снега и зафиксировали схождение лавины.

Температура воздуха в высокогорье Карпат опустилась до -3 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в Киеве