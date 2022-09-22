Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на завтра

Так, ночью дожди синоптики прогнозируют в западных и Житомирской областях. Днем осадки ожидаются почти на всей территории Украины, кроме южных и некоторых центральных областей.

Также ночью и утром северо-восточную часть страны окутает туман.

Температура воздуха днем в западных, центральных и северных областях повысится до 12-13 градусов тепла. На востоке и юге столбик термометра покажет 14-17 градусов с отметкой "плюс".

Ночью температура воздуха в Украине будет колебаться от 6 до 9 градусов выше нуля.