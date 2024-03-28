Україну знову накриє дощ і сильний вітер: прогноз погоди на завтра

Варто додати, що влада Києва звернулася до жителів столиці, попередивши про сильні пориви вітру завтра.

Синоптики зазначають, що погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.