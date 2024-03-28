RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украину снова накроет дождь и сильный ветер: прогноз погоды на завтра

Фото: 29 марта Украину накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 29 марта, будет влажной. Большинство областей накроет дождь, а в Карпатах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, завтра по всей Украине ожидается умеренный дождь. В южной части нашей страны возможны небольшие дожди, однако на высокогорье Карпат прогнозируется мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Днем в Украине возможны порывы ветра до 15-20 м/с, кроме северо-востока.

Температура воздуха ночью в большинстве областей будет +4 +9 градусов, а днем +11 +16. На юге страны пригреет днем до +20.

Погода в Киеве

Завтра в Киеве облачно с прояснениями. В течение суток в столице прогнозируют дожди. Синоптики предупреждают о шквалах до 15-20 м/с.

Столбики термометров ночью в Киеве покажут +6 +8 градусов, а днем +12 +14.

Следует добавить, что власти Киева обратились к жителям столицы, предупредив о сильных порывах ветра завтра.

Синоптики отмечают, что погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве