Украину снова накроет дождь и сильный ветер: прогноз погоды на завтра

Следует добавить, что власти Киева обратились к жителям столицы, предупредив о сильных порывах ветра завтра.

Синоптики отмечают, что погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.

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