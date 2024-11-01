Україну знову атакують російські "Шахеди": де є загроза ударів

Повітряні атаки

Нагадаємо, раніше сьогодні російські терористи вже атакували житловий будинок у Харкові.

А вночі російські війська завдали комбінованого удару по Україні ракетами та донами. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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