Украину снова атакуют российские "Шахеды": где есть угроза ударов

Воздушные атаки

Напомним, ранее сегодня российские террористы уже атаковали жилой дом в Харькове.

А ночью российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и донами. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

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