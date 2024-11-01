Украину снова атакуют российские "Шахеды": где есть угроза ударов

Российские оккупанты сегодня в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В нескольких областях уже объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.
По данным военных, новая группа "Шахедов" выпущена из Белгородской области, РФ направляется на юг Сумской области. Курс - западный.
Еще одна группа "Шахедов" на севере Сумской области идет курсом на юг.
Напомним, ранее сегодня российские террористы уже атаковали жилой дом в Харькове.
А ночью российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и донами. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.
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