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Украину снова атакуют российские "Шахеды": где есть угроза ударов

Фото: россияне запустили "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В нескольких областях уже объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

По данным военных, новая группа "Шахедов" выпущена из Белгородской области, РФ направляется на юг Сумской области. Курс - западный.

Еще одна группа "Шахедов" на севере Сумской области идет курсом на юг.

Воздушные атаки

Напомним, ранее сегодня российские террористы уже атаковали жилой дом в Харькове.

А ночью российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и донами. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Война России против УкраиныОккупантыАтака дронов