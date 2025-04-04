На Україну знов суне сніг: коли та де погода різко зміниться

6 квітня

Уже з цієї неділі, 6 квітня, мешканці західних областей знову побачать сніг, а нічні температури опустяться до мінусових позначок. Атмосферні фронти принесуть різке похолодання, дощі та мокрий сніг, який охопить більшість регіонів країни.

У неділю мокрий сніг прогнозується у західних областях - зокрема, у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій.

Водночас у центральних, північних та східних областях йтиме дощ. Нічна температура на заході сягатиме від -1 до +1 градуса, тоді як в інших регіонах буде значно тепліше - до +10.

Вдень також відчуватиметься різниця: на заході та в центрі повітря прогріється лише до +3…+5, тоді як у східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +16.

7 квітня

У понеділок, 7 квітня, в Україні відчутно похолодає. Вночі синоптики прогнозують посилення морозів - у багатьох регіонах температура опуститься до -3 градусів. Найбільш помітним це зниження буде у західних та північних областях. Водночас на сході країни збережеться відносно м’яка погода, де стовпчики термометрів не опустяться нижче +3, а подекуди сягатимуть і +7 градусів.

Опади продовжать охоплювати значну частину території. На заході та в центрі України очікується сніг і мокрий сніг, який іноді може переходити в дощ внаслідок коливання температури вдень.

У східних і південних регіонах ситуація буде трохи стабільнішою - там переважатимуть дощі, хоча в деяких районах можливі короткочасні опади у вигляді мокрого снігу, особливо в ранкові години.

Найхолодніше в цей день буде у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській, Житомирській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Саме тут мешканці знову зіштовхнуться з по-справжньому зимовою атмосферою: повітря залишатиметься крижаним навіть вдень, а снігопади створюватимуть ілюзію повернення січня.

8 квітня

У вівторок, 8 квітня, в Україні збережеться нестабільна та по-зимовому холодна погода. Атмосферні фронти продовжать просуватися країною, приносячи із собою нову хвилю опадів. У більшості областей очікується сніг або мокрий сніг, подекуди з переходом у дощ - усе залежатиме від коливань температури протягом доби.

Нічні температури коливатимуться від мінусових до невеликого "плюса" - від -3 до +5 градусів залежно від регіону. Найнижчі показники, за прогнозами синоптиків, очікуються на заході та півночі, тоді як у південних і східних регіонах повітря залишатиметься дещо теплішим.

Вдень найхолодніше буде на заході країни - там температура не підніметься вище +2 градусів. У центральних областях трохи потеплішає - до +3, а на сході збережеться відносно комфортна температура до +9 градусів.

Найпомітніше похолодання відчують жителі Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської, Житомирської, Чернівецької, Вінницької та Хмельницької областей. Саме тут утримається прохолодна, а місцями навіть зимова атмосфера - з опадами, вітром і низькою температурою, яка створить додатковий дискомфорт, особливо в ранкові години.

Повернення зими стане несподіваним викликом для багатьох українців. Синоптики радять не поспішати зі зміною гардероба на весняний і уважно стежити за прогнозами. Водіям варто бути особливо обережними на дорогах - погодні умови можуть суттєво ускладнити рух.