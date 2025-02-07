В Україну зайде антициклон. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні, 7 лютого, в Україні сніг очікується тільки в Криму. Можливі пориви вітру та мороз вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

"Потужний антициклон, сформований в арктичному повітрі, перемістився на північну територію Європейської Росії і охопив великі простори, зумовлюючи в Україні подальший ріст вже й так високого атмосферного тиску", - розповіли синоптики.

Тому небо місцями проясниться, а опади не прогнозуються, а лише в Криму падатиме невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, на південному сході країни подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень близько 0°.



Погода в Україні 7 лютого (facebook.com/UkrHMC)